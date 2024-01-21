Соседов объяснил, чем он лучше других звездных телеведущих Соседов рассказал о способности своей мимики отражать все эмоции на съемках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Соседов

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал NEWS.ru, что во время съемок его мимика способна отразить разные эмоции, такого навыка нет ни у кого среди нынешних звездных телеведущих. Он подчеркнул, что все его переживания перед камерами искренние.

За два с половиной часа съемок можно выбрать любые мои реакции. У меня очень пластичное видение. У меня есть слеза, где-то я могу заплакать. У меня грусть, тоска, у меня может быть смех, негодование, сочувствие. Я давал колоссальный спектр эмоций! Такого не показывает сегодня ни один ведущий на телевидении. И я говорил: вы выбирайте то, что вам надо, но я буду вести так, как чувствую, — сказал он.

Ранее Соседов рассказал, что новость о его увольнении из шоу «За гранью» стала для него неожиданной. Он добавил, что, по его мнению, такого развития событий также не ждал продакшен — исполнитель заказа по съемке программы. Телеведущий подчеркнул, что ни разу не опоздал на съемки и даже на грим.

Накануне шоумен Стас Барецкий вызвал Соседова на бой из-за критических высказываний последнего в адрес телеканала НТВ. По его мнению, Соседов зря «выходит как потерпевший» и ждет толерантного к себе отношения. Барецкий добавил, что музыкальный критик «не потянул» работу в шоу «За гранью».