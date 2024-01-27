Актриса Вера Сотникова после публичного затишья, продолжавшегося полтора года, появилась на красной ковровой дорожке 22-й церемонии вручения премий Российской академии кинематографических искусств и наук «Золотой орел». Артистка, недавно вернувшаяся к работе телеведущей в проект «Экстрасенсы. Реванш», предстала на публике в молочном брючном костюме с плечами, украшенными бисером. Дизайнер Ксения Князева нашла ее образ избыточным.
Если убрать все с плеча и оставить металлическую заколочку, было бы намного лаконичнее. Вера — красивая женщина, но макияж у нее совсем не современный. В макияже Сотниковой лучше придерживаться чего-то более легкого, — объяснила она.
Эксперт также раскритиковала посадку костюма Сотниковой, назвав наряд слишком тесным. Она порекомендовала артистке носить вещи более свободного кроя.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Вера Сотникова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Вера Сотникова
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков и режиссер Никита Михалков
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Режиссер Сергей Урсуляк
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», режиссер Карен Шахназаров
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Юлия Пересильд
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актеры Евгений Ткачук, Александр Яценко, Юлия Пересильд и Иван Янковский
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актеры Евгений Ткачук, Александр Яценко, Юлия Пересильд и Иван Янковский
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Лауреаты на церемонии вручения 22-й национальной премии в области кинематографии «Золотой орел»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Лауреаты на церемонии вручения 22-й национальной премии в области кинематографии «Золотой орел»
О том, что Сотникова станет ведущей ТВ-шоу «Экстрасенсы. Реванш» вместо Марата Башарова, стало известно 12 января. Артистка будет оценивать работу участников со сверхспособностями вместе с Ильей Ларионовым. Сотникова была постоянным экспертом с третьего сезона программы.
В новом сезоне проекта примут участие экстрасенсы, которым не удалось победить в прошлые годы. Медиумам, ведьмам и провидцам предстоит выполнять различные задания, чтобы эксперты и ведущие могли по достоинству оценить их экстрасенсорные способности. В креслах членов жюри будут сидеть победитель 14-го сезона «Битвы» Александр Шепс и Виктория Райдос, занявшая первое место в 16-м сезоне шоу.