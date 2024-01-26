«Вранье»: Кудрявцева поставила точку в слухах о разводе Кудрявцева назвала ложью новости, что ее муж напился и затопил квартиру

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале опровергла новости о том, что она ушла от мужа, хоккеиста Игоря Макарова из-за затопленной им квартиры. Теледива назвала «враньем» подобные сообщения в СМИ. Она также указала на недостоверность сообщений, что ее гонорары выросли.

Вранье. <...> А потом мне говорят: «Ну как же некрасиво ругаться». А да? А писать ложь и клевету? <...> Я ругаюсь в двух случаях: когда это придает окрас какому-то рассказу, когда выводят, — объяснила Кудрявцева.

Ранее KP.RU со ссылкой на близкую знакомую пары писал, что Кудрявцева ушла от Макарова, после того, как он в нетрезвом виде устроил потоп в их московской квартире. По данным источника, авария случилась в то время, когда Кудрявцева с дочерью находились на отдыхе в Дубае. Мужчина выпивал и раньше, но это стало последней каплей в отношениях супругов, утверждало издание.

До этого певица Анна Калашникова предположила, что Макаров после окончания спортивной карьеры мог испытать удар по самооценке, что стало причиной возникновения у мужчины проблем с алкоголем. По ее словам, это могло стать основной причиной разрыва звездной пары. Калашникова также выразила уверенность, что 52-летняя телеведущая легко найдет нового спутника жизни, так как у нее всегда было много поклонников, в том числе весьма состоятельных.