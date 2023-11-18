«Неухоженное какое-то»: Гузеева рассказала, что делает с дикпиками фанатов Гузеева перестала проклинать фанатов за присылаемые дикпики и смирилась

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Лариса Гузеева

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала в эфире программы «Кстати» в соцсети «ВКонтакте», что стала менее остро реагировать на присылаемые ей подписчиками дикпики. По ее словам, ранее она писала таким назойливым фанатам проклятия в ответ. Теперь же она смирилась и успокоилась, но отношение к подобным знакам внимания у нее все равно негативное.

Как же все это ужасно выглядит... Неухоженное какое-то... Деревня просто, ужас, — сказала актриса.

Ранее Гузеева ответила тем, кто пишет ей в соцсетях критические комментарии по поводу внешности. Он посоветовала этим людям обратить внимание на собственных матерей и бабушек, предположив, что те выглядят вовсе не как голливудская актриса Шэрон Стоун.

До этого актриса говорила, что критика и советы, которые исходят от зрителей, ее совершенно не трогают и она дано перестала обращать на них внимание. Гузеева отметила, что занимается любимыми делами и сможет «переродиться» только в следующих жизнях. Ведущая подчеркнула, что с 16 лет шла «своей дорогой» и «никого не слушала».