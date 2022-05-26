«Деньги у него есть»: почему Меладзе ушёл из шоу-бизнеса и что с ним будет Что повлияло на решение «последнего романтика» российской эстрады проститься со сценой и сможет ли он прожить без выступлений

Валерий Меладзе / Фото Vadim Tarakanov/Global Look Press

Заслуженный артист России, член партии «Единая Россия» (с 2003 года) Валерий Меладзе заявил об уходе со сцены. По словам певца, он разочаровался в шоу-бизнесе и намерен вернуться к профессии инженера, занявшись очисткой воды. Что могло повлиять на решение раскритиковавшего спецоперацию РФ на Украине исполнителя задуматься о завершении выступлений и сможет ли он прожить без концертов — в материале NEWS.ru.

Какие артисты уходили из шоу-бизнеса и что из этого вышло

Валерий Меладзе не первый артист из числа тех звёзд, чей карьерный взлёт пришёлся на 1990-е и кто в определённый момент решил покинуть сцену.

Экс-солистка группы «Мираж» Светлана Разина, окончившая в своё время Московский авиационно-технологический институт имени К. Э. Циолковского по специальности «инженер-технолог», рассказала NEWS.ru, что её решение уйти из коллектива после года работы в нём было связано с протестом против действий продюсеров. На волне популярности группы те решили собрать сразу несколько составов «Миража» и отправить девушек колесить по стране, исполняя песни под чужую фонограмму. По словам Разиной, ей «претило обманывать зрителя».

Попыталась собрать собственный музыкальный коллектив — «Фея». Однако столкнулась с рэкетирами, которые требовали проценты за каждый концерт: шоу-бизнес 1990-х «крышевали» бандиты, — поделилась артистка.

Тогда Светлана Разина кардинально сменила сферу деятельности и стала риелтором. Она призналась, что эта работа приносила «доход в несколько раз выше, нежели музыка».

Певица Ирина Салтыкова, окончившая Московский инженерно-строительный институт, вышла на сцену под влиянием мужа, лидера группы «Форум» Виктора Салтыкова. Некоторое время она была солисткой одного из составов «Миража», а затем начала сольную карьеру. Её звёздный час наступил в 1995 году после исполнения песни «Серые глаза» и ещё нескольких хитов. На пике известности Ирина открыла собственный бутик одежды для элитной публики. Когда популярность схлынула, Салтыкова сосредоточилась на дизайне одежды.

Лариса Черникова — одна из немногих звёзд 1990-х, получивших профильное образование. В 1997 году она окончила Институт культуры в Москве с красным дипломом и почти два года проработала в ансамбле народной песни Надежды Бабкиной. На поп-сцене Черникова прославилась хитами «Влюблённый самолет» («Я люблю тебя, Дима») и «Одинокий волк». Позже артистка ушла из шоу-бизнеса, переехала к мужу в США и занялась там фермерством.

Певец Влад Сташевский окончил Институт коммерции в Москве, но больше известен не как предприниматель, а как один из успешных проектов продюсера Юрия Айзеншписа. После расставания с наставником Сташевский быстро потерял популярность и ушёл в бизнес, став акционером компании в сфере утилизации мусора. В 2017 году компания была ликвидирована.

Родион Газманов, сын народного артиста России Олега Газманова, стал знаменитым в шестилетнем возрасте после исполнения песни «Люси». Повзрослев, он с отличием окончил Финансовую академию при правительстве РФ и занялся бизнесом в сфере строительства, а также управлял компанией сельхозудобрений.

Экс-солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков после распада коллектива из-за ссоры с партнёром Алексеем Потехиным решил вложиться в компанию по разработке компьютерной игры. И не прогадал, получив внушительную прибыль.

Году в 2004-м мы (компания — производитель игры. — NEWS.ru) за день могли заработать до $80 тысяч. На мой счет чуть ли не каждую минуту капало по $200. «Эврика!» — крикнул я на радостях, понимая, что можно не ездить 20 дней в месяц по Ханты-Мансийскам и Нарьян-Марам, а просто сидеть в Москве, — рассказывал Сергей Жуков в интервью «Аргументам недели».

Окрылённый успехом исполнитель открыл ресторан, который позже разросся в целую сеть.

В беседе с NEWS.ru Сергей Жуков рассказал, что продолжает давать концерты. Просто музыка теперь для него скорее хобби, чем способ заработка. По словам артиста, это позволяет ему заниматься творчеством в своё удовольствие и не переживать о том, «где взять новый хит и почему песню не берут на радио».

Сейчас я спокоен. Если выпускаю альбом, то не для заработка, а для души, — констатирует артист.

Изучив опыт исполнителей, пытавшихся начать собственное дело вне шоу-бизнеса, NEWS.ru пришёл к выводу, что все они со временем вернулись к выступлениям и в той или иной степени продолжают петь до сих пор — на фестивалях, корпоративах и других мероприятиях.

Как уход Меладзе со сцены может быть связан со спецоперацией на Украине

По мнению организатора концертных туров артистов Юрия Борисова, из шоу-бизнеса исполнители уходят по единственной причине: если падает спрос на их выступления. А возвращаются, отмечает он, «по первому требованию заказчиков». Организатор концертов звёзд 1990-х Марина Артеменко подтвердила NEWS.ru, что работает со всеми перечисленными выше артистами.

Да, все выступают. Главное — договориться по условиям, — подчеркнула промоутер.

Валерий Меладзе Сергей Булкин/NEWS.ru

Солист музыкальной группы «Revoльvers» Алексей Елистратов признался NEWS.ru, что сожалеет из-за ухода Валерия Меладзе из шоу-бизнеса. При этом певец выразил уверенность в том, что без выступлений Валерий Меладзе не пропадёт, поскольку «деньги у него есть, он успел себя финансово обеспечить за годы активной творческой деятельности».

Нам надо успокоиться и сказать ему: «До свидания, Валерий Шотаевич». Всё будет нормально у него. Главное, чтобы у нас было нормально. Мы же с вами не получали никогда таких гонораров, вот о себе нам нужно тревожиться. А о Валерии Меладзе — не нужно, — подчеркнул исполнитель.

NEWS.ru также побеседовал с музыкальным продюсером, композитором Кимом Брейтбургом, которого называют «крёстным отцом» Валерия Меладзе. Брейтбург был руководителем группы «Диалог», где братья Меладзе начинали свой путь на большой сцене.

Продюсер рассказал, что Валерий Меладзе с юности был «импульсивным человеком, мог что-то сказать или сделать под воздействием эмоций, не оценив возможных последствий». Как известно, незадолго до решения уйти со сцены певец критически высказался о спецоперации РФ на Украине, после чего у артиста возникли проблемы с проведением концертов в России и за границей, а отношение части зрителей и коллег к нему изменилось. По мнению Брейтбурга, поддавшись эмоциям, Меладзе и мог принять решение уйти из шоу-бизнеса.