Экс-солист группы «Руки вверх!» стал отцом второй раз

https://static.news.ru/photo/1ffb0382-91a5-11ea-bc53-fa163e074e61_660.jpg Группа «Руки вверх!» Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Группа «Руки вверх!» Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Бывший солист группы «Руки вверх!» Алексей Потехин во второй раз стал отцом. Снимок с женой Еленой и младенцем музыкант опубликовал в Instagram.

Пол ребёнка Потехин не назвал, но, возможно, это девочка. У музыканта и его второй жены уже есть дочь — десятилетняя Маша. Известно, что второго ребёнка Елена хотела рожать в Америке, но из-за коронавируса попала в перинатальный центр.

До Елены, которая работает визажистом, музыкант был два года женат на танцовщице из своей группы Ирине Томиловой. В этом браке детей у них не было.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский музыкант Сергей Жуков, известный как лидер группы «Руки вверх!», выпустил подкаст, в котором читает сказки для детей. Ему помогают супруга и дети.