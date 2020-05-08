Экс-солист группы «Руки вверх!» стал отцом второй раз

Пол ребёнка Потехин не назвал, но, возможно, это девочка. У музыканта и его второй жены уже есть дочь — десятилетняя Маша. Известно, что второго ребёнка Елена хотела рожать в Америке, но из-за коронавируса попала в перинатальный центр.
До Елены, которая работает визажистом, музыкант был два года женат на танцовщице из своей группы Ирине Томиловой. В этом браке детей у них не было.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский музыкант Сергей Жуков, известный как лидер группы «Руки вверх!», выпустил подкаст, в котором читает сказки для детей. Ему помогают супруга и дети.
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