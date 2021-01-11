Экс-солистка «Миража» раскрыла новую схему обмана артистов

https://static.news.ru/photo/afe487fe-543f-11eb-ac7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Бывшая солистка музыкальной поп-группы «Мираж» Светлана Разина рассказала о проблемах индустрии в период пандемии коронавируса и раскрыла новую схему обмана артистов.

Исполнительница пожаловалась на то, что музыкантам стало сложно работать из-за нестабильной ситуации. Она также рассказала о новой схеме концертного мошенничества, получившей распространение в период пандемии. Разина объяснила, что форма обмана завязана на новом правиле о невозврате средств за отменённые выступления, которые просто переносят.

Знаю о ситуациях, когда люди вывешивают несколько афиш подряд, собирают кассу и потом переносят эти концерты. Сами артисты даже не знают, что они где-то выступают. Получается такой вечный микрозайм, - цитирует Федеральное агентство новостей экс-солистку.

Она также сообщила, что занята судебными разбирательствами с представителями коллектива «Мираж», так как её сольные работы попали в репертуар группы.

Суды с композитором "Миража". Вечная история. Всё одно и то же. Вечные какие-то тяжбы вместо того, чтобы заниматься творчеством, — призналась Разина.

Ранее Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск бизнесмена из Казани Фарита Мухамедьярова к певцу Стасу Михайлову. Как следует из карточки дела, опубликованной на сайте суда, истец хочет взыскать с ответчика «сумму неосновательного обогащения» в 1,1 млн рублей. Судья Олеся Дубовик назначила собеседование со сторонами и предварительное заседание на 25 января. Стас Михайлов в документе обозначен как индивидуальный предприниматель.

По данным ряда СМИ, Мухамедьяров выступал в качестве организатора концерта Михайлова в Казани, намеченного на март 2020 года. Мероприятие в итоге не состоялось — как считает бизнесмен, по вине артиста. Михайлов связывает отмену шоу с пандемией коронавируса и ссылается на форс-мажор. 1,1 млн рублей предположительно были выплачены певцу в качестве задатка, писал NEWS.ru.