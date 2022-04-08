Сбежавшая из России Лазарева посочувствовала «изгнанному» со сцены Меладзе

Покинувшая Россию Татьяна Лазарева решила вступиться за Валерия Меладзе, которому якобы не дают выступать в России. Она заявила, что певец «стал неугодным» в стране после того, как высказал свою позицию по событиям на Украине. Об этом бывшая звезда КВН заявила в YouTube-шоу «ЖВЛ».

Меладзе не молчит и, соответственно, всё потерял. Его тут же закрыли. Любимого артиста всей России, как и Украины, как и Грузии, нельзя будет посмотреть по телевизору и послушать по радио. Кассеты, наверное, будут слушать, диски, — сказала бывшая жена Шаца.

Бывшая телеведущая от метила, что в отличие от Меладзе есть музыканты, которые открыто поддерживают власть. Например, Николай Басков. Причина его высказывания, авторитетно заявила Лазарева, заключается в том, ему «сложно терять то, что имеет».

Меладзе в последнее время на самом деле негативно высказывается о России, что не мешает ему зарабатывать в стране деньги на закрытых вечеринках.

Ранее Татьяна Лазарева после заявления о том, что не собирается возвращаться в Россию, облила грязью соотечественников. Звезда КВН, телеведущая в соцсетях уничижительно высказалась о российской провинции и простых людях, не стесняясь в эпитетах.