Меладзе, Галкин и Лобода высказались против войны с Украиной

Певцы Валерий Меладзе и Светлана Лобода, а также телеведущий Максим Галкин и многие другие известные в российском и украинском шоу-бизнесе персоны высказались против войны России и Украины. Они призвали завершить военные действия и сесть за стол переговоров, передаёт Live 24.

Сегодня произошло то, что не могло и не должно было происходить никогда. Я умоляю прекратить военные действия и сесть за стол переговоров, люди должны уметь договариваться. Люди не должны погибать, это нужно прекратить, — посетовал Меладзе.

Галкин и Лобода добавили, что с самого утра «на связи» с близкими, живущими на Украине. Они до сих пор не могут поверить в реальность происходящего.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Ранее юрист Илья Ремесло призвал россиян набраться терпения и сплотиться на фоне российской операции в Донбассе. По его мнению, Москва принуждает Киев к миру, чтобы избежать более тяжёлых последствий.