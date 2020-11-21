Певца Влада Сташевского не узнали фанаты на съёмках шоу

https://static.news.ru/photo/f525af98-2c06-11eb-8b28-fa163e074e61_660.jpg Влад Сташевский Фото: vlad_stashevsky/instagram.com

Певец Влад Сташевский получил известность в 1994 году, когда его заметил продюсер Юрий Айзеншпис. Исполнитель быстро стал звездой, его концерты собирали полные залы, а от поклонников, как говорится, не было отбоя.

К несчастью, популярность певца закончилась после его ухода от Айзеншписа. Какое-то время исполнитель пытался «делать карьеру» самостоятельно, однако затем с головой ушёл в бизнес: у него есть собственная компания по утилизации химических веществ.

По всей видимости, Сташевский сильно соскучился по вниманию со стороны поклонников. Так, певец вернулся на сцену в проекте «Суперстар» на НТВ.

Стоит отметить, что на первых съёмках шоу поклонники не узнали исполнителя. Многих представительниц прекрасного пола расстроило, что Сташевский более не является тем «сладким» мальчиком, к которому они привыкли, передаёт портал 7days.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что стали известны имена двух участников обновлённой программы «Суперстар. Возвращение». Это Влад Сташевский и Богдан Титомир. Полный список претендентов на победу в шоу пока держат в секрете.