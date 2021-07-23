Солист «Руки Вверх!» рассказал, что его спасло от постоянных визитов в бар

Солист российской поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков в разговоре с NEWS.ru заявил, что многие известные и преуспевающие артисты «достаточно одинокие люди». Он также вспомнил, как рождение детей «спасло» его от ежедневных визитов в бар и трёхмесячных гастролей.

У меня в 24 года родился ребёнок. И потом я стал папой четырёх детей. Именно это и позволяло мне оставаться тем, кто я есть. Когда ты начинаешь взвешенно понимать всё про свою работу, что нельзя, чтобы в жизни была одна работа, что у тебя есть ещё функции матери, отца, любимой дочери, сестры, брата. Чем дальше, тем больше это на первый план выходит, — отметил Жуков.

Он также поздравил певицу Клавдию Высокову, известную как Клава Кока, с днём рождения. Музыкант подчеркнул, что 25-лет — возраст, «когда кажется, что всё так здорово и отлично, но не хватает только одного — любимого человека, семьи, детей».

В мае Жуков раскрыл детали распада «Руки Вверх!». Шоумен отметил, что дуэт с Алексеем Потехиным в 1999 году прекратил сотрудничество с продюсером Андреем Маликовым, так как музыканты уже хорошо зарабатывали на концертах самостоятельно. Исполнитель добавил, что участники «Руки вверх!» стремились к независимости.

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