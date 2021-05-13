Ревва рассказал, как появился образ Артура Пирожкова

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Российский шоумен Александр Ревва раскрыл историю происхождения своего сценического псевдонима «Артур Пирожков». В беседе с изданием «Собеседник» он рассказал, кто его вдохновил на создание этого персонажа. По словам юмориста, забавные «имя» и «фамилия» связаны с его детством и любимой бабушкой.

Бабушка — это отдельный родитель, отдельная любовь. Помню её добрые руки, пирожки. Оттуда и пошёл Пирожков <...> Я раньше делал фильмы про бабушек, а теперь и про прабабушку, потому что меня воспитала моя бабушка, и каждую картину я посвящаю ей, — рассказал комик.

Накануне артист представил сиквел комедийной ленты «Бабушка лёгкого поведения». Картина получила название «Прабабушка лёгкого поведения. Начало». Главную роль в проекте исполняет сам актёр. За прошедшие выходные фильм имеет наибольшие сборы в прокате России и СНГ. Фильм собрал 138,2 млн рублей. Действие происходит в 1980 году. Главный герой в исполнении Александра Реввы переодевается в звёзд эстрады и устраивает фальшивые концерты, пока к нему не приходят сотрудники КГБ.

Ранее стало известно, что лидером кинопроката в России на прошлой неделе стал боевик «Гнев человеческий». Он собрал в прокате 141,4 млн рублей. По сюжету картины главный герой внедряется в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на соучастников многомиллионных ограблений, которые потрясли Лос-Анджелес. В ролях — Джейсон Стейтем, Холт Маккэллани и другие.