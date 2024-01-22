Бой или суд? Из-за чего поссорились Джигурда и Пригожин, при чем тут Путин

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Никита Джигурда, Иосиф Пригожин

Актер Никита Джигурда обвинил продюсера Иосифа Пригожина в оскорблении власти и вызвал на кулачный бой, в ответ тот отправил его к психиатру. Из-за чего поссорились Джигурда и Пригожин, как отреагировал продюсер на вызов на поединок, при чем здесь президент Владимир Путин?

Из-за чего поссориились Джигурда и Пригожин

22 января Джигурда вышел к СМИ на пресс-конференцию, на которой обещал объяснить ситуацию со «сливом» скандального видео с Анастасией Волочковой. В ходе выступления актер ответил тем, кто обвиняет его и Волочкову в равнодушии к собственной стране. Он подчеркнул, что с 2014 года «беспокоился о России и помогал стране».

В ходе пресс-конференции Джигурда призвал депутатов «обратить внимание» на Пригожина. Он напомнил о появившейся в марте 2023 года аудиозаписи, на которой люди с голосами Иосифа Пригожина и экс-сенатора Фархада Ахмедова с нецензурной бранью критикуют российские власти, президента и проведение спецоперации на Украине.

«Депутаты, обратите внимание на Йосю Пригожина, который в 30-минутном разговоре с бывшим олигархом поносит и президента России, и власть за то, что не сдали, как [Михаил] Горбачев, Россию. И ничего. Йося выступил: это нейронные сети. Я не верю Йосе Пригожину. Виталий Милонов, [надо сделать] экспертизу — и доказать. Рамсы попутали, волки позорные!» — заявил Никита Джигурда.

Почему Пригожин назвал Джигурду «животным»

В ответ продюсер в разговоре с NEWS.ru резко оценил личность и умственные способности Джигурды, отметив, что тот «живет только за счет хайпа».

«Ему нужно в психбольнице обследоваться на предмет его занятий в публичном пространстве с Анастасией Волочковой. <...> Какое он, это животное, имеет отношение к моим частным разговорам, какие бы они ни были? Для меня Никита Джигурда просто отребье, отребье общества, животное. Когда-нибудь ему рот закроют, потому что то, чем он занимается вместе с этой балериной, это разложение общества», — в гневе заявил Иосиф Пригожин.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Пресс-конференция Никиты Джигурды и Марины Анисиной в Москве

Как Джигурда ответил Пригожину на оскорбления

Уже через несколько минут Никита Джигурда ответил. Он пообещал «доказать в суде» подлинность скандальной аудиозаписи и одновременно вызвал Пригожина «на ринг».

«[Пригожин] забывает, что я еще по вертикали народный артист, оккультист, эзотерик, язычник, весит. Короче говоря, в суде я докажу, что тот ролик, в котором он говорил с олигархом, настоящий. Йося, трус мой ненаглядный, побоявшийся со мной на ринг выйти, может, сейчас на ринг со мной выйдешь. Я год ничего не делаю, даже зарядку», — объявил актер.

Подаст ли Пригожин в суд на Джигурду

Иосиф Пригожин сообщил NEWS.ru, что сам он не собирается судиться с Джигурдой.

«Он же сумасшедший человек. Я сам могу на него в суд подать за клевету, за попытку меня дискредитировать. Но судиться с больным человеком я не вижу никакой целесообразности», — объявил продюсер.

Пригожин не стал комментировать предложение Никиты Джигурды выйти на кулачный бой.

Правда ли Пригожин оскорблял власти России

Скандальная аудиозапись, в которой люди с голосами Пригожина и Ахмедова в нецензурных выражениях обсуждают российские власти, президента и ход СВО на Украине, появилась 25 марта 2023 года.

Пригожин подтвердил, что знаком с Ахмедовым, но назвал запись подделкой. Как заявил продюсер в интервью «Фонтанке», некоторые фразы в телефонном разговоре были настоящими, однако остальные представляют собой «симбиоз сказанных фраз и тех, что были сгенерированы [нейросетью]». Он подчеркнул, что сохраняет «максимально уважительное» отношение к президенту России и не высказывал сомнений в методах и целях спецоперации.

«Я поддерживаю нашего президента, уважаю его как личность, как фигуру планетарного масштаба», — объявил Иосиф Пригожин.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Иосиф Пригожин

Ссорились ли раньше Пригожин и Джигурда

Стычки между Иосифом Пригожиным и Никитой Джигурдой происходят не в первый раз.

Так, в 2021 году продюсер сам вызвал на ринг рок-музыканта Сергея Шнурова: он пообещал «порвать его на куски» за то, что тот оскорбил его жену, певицу Валерию. В ситуацию вмешался Джигурда и заявил, что готов выйти вместо Шнурова. Пригожин вызов не принял — он назвал его «городским сумасшедшим» и пообещал разобраться с актером «другими методами».

В 2013 году Пригожин жестко раскритиковал попытку Джигурды снять с поклонниками танец Harlem Shake на Арбате.

«Пусть он что хочет возглавляет: хоть гей-парад, хоть лесби-парад! У каждого Абрама своя программа, и у Джигурды тоже. Когда у людей нет творчества, они пытаются удивлять своими заявлениями. Я вообще не понимаю весь этот его эпатаж! Ну, пусть снимет штаны и покажет задницу», — возмутился продюсер.

В ответ Джигурда заявил, что «еще оголится», а Пригожин с Валерией «не осилят» его аудиторию.

«Они же для пенсионеров работают — это разные весовые категории. Что касается гей-парада, то я уже говорил, что возглавлю его только в том случае, если Киркоров признает, что он гей», — заявил в ответ актер.

Читайте также:

Волочкова прокляла Джигурду: что он с ней сделал, кто хочет ее «отменить»

«Не за ваш счет пьем!»: как прошла вечеринка Волочковой, уедет ли в Донбасс

Никто никому не должен: что случилось с дочерью Пригожина, помогает ли отец