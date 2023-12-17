Никто никому не должен: что случилось с дочерью Пригожина, помогает ли отец Дочь Пригожина рассказала, что решилась на пластику после микроинсульта

Фото: Социальные сети

Дочь Иосифа Пригожина живет самостоятельной жизнью, и продюсеру нечасто приходится помогать ей, несмотря на трудные жизненные ситуации. Что случилось с Данаей Пригожиной, как он ей помогает, почему она решила сделать пластическую операцию и сколько всего детей у продюсера?

Что случилось с Данаей Пригожиной

Осенью 2023 года 26-летняя Даная Пригожина перенесла микроинсульт. В соцсетях она рассказала, что считает причиной «стрессы и последствия давней аварии».

«Дня три-четыре очень сильно болела голова, не помогали ни одни таблетки. Я даже принимала те, которые нельзя. Потом у меня конкретно перекосило лицо. Это было жутко. Я пила чай, но у меня выливалась вода», — призналась девушка журналу The Voice.

При этом все время Даная оставалась с маленьким сыном Даниэлем, которому было немногим больше года. Девушка призналась, что не хотела вызывать скорую помощь, поскольку боялась, что ее госпитализируют.

Помогает ли Пригожин дочери

Просить о помощи отца Даная не хотела. Тем не менее старший брат Дмитрий обратился к отцу, и тот нашел частного невролога, который помог девушке.

Даная замужем за сотрудником полиции по имени Евгений. Она призналась StarHit, что денег семье не хватает, поскольку им приходится снимать дом в Подмосковье, поэтому она при первой возможности вышла на работу в службу такси. Там ей приходится работать без выходных.

«Самая главная моя проблема — стрессы и нервы. Не было и дня, чтобы я была расслаблена и спокойна. Кроме того, я попала в аварию около семи лет назад, она не прошла бесследно», — призналась девушка.

Иосиф Пригожин поддерживает самостоятельность дочери и, по собственным словам, руководствуется принципом «Никто никому ничего не должен и ничем не обязан».

«Когда дочь обращается, тогда помогаю. Если нет — нет», — заявил продюсер.

Фото: Социальные сети

Какую пластическую операцию сделает Даная Пригожина

Девушка рассказала StarHit, что микроинсульт изменил ее взгляд на жизнь, поскольку она поняла, что «поддержали немногие». Девушка решила «не тратить силы и энергию на тех людей, которые этого не заслуживают». По ее словам, она не сразу восстановилась после операции и ей требуется дорогое лечение. Собирается ли она попросить отца помочь, Даная не упоминает.

В то же время девушка копит на операцию — абдоминопластику. По ее словам, «только ради себя».

«Я не хочу быть худой, пусть меня закидают яйцами. Я хочу исправить последствия кесарева сечения. У меня был огромный живот, он до конца не ушел», — пояснила Даная в эфире шоу «Ты не поверишь!» на НТВ.

Сколько детей у Пригожина

Даная — дочь Иосифа Пригожина от первого брака с Еленой Соколовой и пока единственная из детей, которая подарила ему внуков. В интервью шоу «Макарена» продюсер признавался, что у него «непростые отношения» с его старшими детьми, поскольку брак с их матерью «не состоялся» по его вине.

Всего у Пригожина трое родных детей от двух женщин, еще трое — приемные. Кроме старшего Дмитрия и Данаи, которая родилась в 1997 году, у него есть внебрачная дочь Елизавета от PR-менеджера Лейлы Фаттаховой, с которой продюсер прожил вне брака семь лет.

В 2004 году Иосиф Пригожин женился на певице Валерии. Она тоже замужем в третий раз. От второго брака с продюсером Александром Шульгиным у нее есть дочь Анна и сыновья Артемий и Арсений. Пригожин объявил, что признает их своими. В то же время Шульгин, как рассказала Валерия, встречая собственных детей, проходит мимо.

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