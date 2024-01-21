«Не за ваш счет пьем!»: как прошла вечеринка Волочковой, уедет ли в Донбасс

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Балерина Анастасия Волочкова 20 января отметила свой день рождения. Где проходила вечеринка, кто был замечен на ее дне рождения, что говорят гости о любви к горячительным напиткам и при чем здесь «Ветераны России»?

Где отмечала день рождения Волочкова

Балерине, бывшей приме Большого театра, исполнилось 48 лет. Волочкова заранее пригласила поклонников на вечеринку в караоке-бар «Forte & Пьяно», который расположен в центре Москвы неподалеку от театра «Ленком».

Как сообщает StarHit, на дне рождения в караоке-баре присутствовали около 50 гостей и примерно столько же представителей СМИ.

Что сказала Волочкова про Джигурду

По словам танцовщицы, она хотела устроить семейный праздник и не звать слишком много гостей.

«Мои праздники начинаются тогда, когда все уходят и остаются только несколько человек. Хочу, чтобы этот вечер был в формате домашнего, как будто вы все у меня дома», — объявила балерина.

СМИ обратили внимание, что среди гостей не было Никиты Джигурды, с которым Волочкова поссорилась из-за утекшего в Сеть скандального видео.

«Я хочу забыть о существовании этой семьи (Никиты Джигурды и Марии Анисиной. — NEWS.ru), не хочу о них говорить и вспоминать то, что мне пришлось расхлебывать», — объявила балерина, общаясь с прессой.

Какой особый подарок получила Волочкова

На 48-й день рождения Волочкова получила необычный подарок — комплект военной формы и берцы. Его вручил балерине гость, который прибыл в военной форме с шевроном с изображением Владимира Путина и с небольшой медалью на груди.

«Это ваш размер, „эсочка“. Я предупредил продавцов: если что, можно будет поменять. Это форма штурмовиков, они находятся на передовой», — сказал Волочковой председатель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.

Как связана Волочкова и «Ветераны России»

После появления в Сети слитого видео, на котором Никита Джигурда исполняет с Волочковой чувственный танец, стягивая с нее штаны, «Ветераны России» призвали к отмене концертов с участием балерины. Анастасия ранее заявляла о своем патриотизме, однако Резяпов посчитал, что артистке, демонстрирующей себя в таком виде, нельзя доверить воспитание юных балерин.

Вернувшись с Мальдив, Волочкова лично встретилась с «Ветеранами России» 19 января.

«После выхода видео нашлись люди, просто свора собак, которые написали кляузы „Ветеранам России“. И это зная, что я — патриот России. Когда добрые люди разобрались, „Ветераны России“ пригласили меня к себе. И мы вчера решили, что можем общие дела совершать вместе», — рассказала именинница СМИ.

Резяпов сказал, что Волочкова стала первой звездой российского шоу-бизнеса, которая заявила «Ветеранам России» о готовности участвовать в гуманитарных акциях и помогать ВС РФ и жителям Донбасса. А на ее концерты придут Герои России вместе с семьями военных.

«Теперь вы с нами, с ветеранами. Это однозначно», — подытожил лидер «Ветеранов России».

Что сказал Прохор Шаляпин про Волочкову

Как отметил Telegram-канал «НеМалахов», Прохор Шаляпин на вечеринке вел себя значительно скромнее Никиты Джигурды на ее предыдущем дне рождения. Певцу пришлось столкнуться с вопросами о том, не слишком ли много пьет Волочкова.

«Что касается „много пьет“, хочется сказать: друзья, не за ваш счет пьем. Не за ваш счет отдыхаем, едим и танцуем. Все», — объявил Шаляпин в ответ на вопросы StarHit.

Певец признал, что Волочковой как публичной фигуре «действительно необходимо держать себя в руках и контролировать поведение». В то же время, по его словам, Волочкова «безвредная», «даже если немножко выпьет», и «не несет опасности обществу».

«Ну что вы, никогда не ругались с бортпроводниками? Никогда не рычали в магазине или на почте? Мы, артисты, такие же люди! <...> То, что она выпивает или не выпивает, это ее личное дело», — подчеркнул гость балерины.

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