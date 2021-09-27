Иосиф Пригожин пригрозил «порвать на куски» Шнурова

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин вызвал на бой лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Соответствующее обращение к исполнителю появилось на официальной странице продюсера в Instagram. По словам Пригожина, он надеется, что Шнурову хватит мужества ответить на вызов.

Оскорблять женщин в Интернете ты мастер, а вот на ринге в кругу наших общих друзей мы как раз сможем показать, кто на что способен в этой жизни. Я за свою женщину порву тебя на куски, — пригрозил музыкальный продюсер.

Он добавил, что готов встретиться с оппонентом в любое время — «24 на 7».

Ранее профессиональные дизайнеры раскритиковали дорогой ремонт в квартире певицы Валерии и её мужа Иосифа Пригожина. На отделку одного квадратного метра, по мнению экспертов, звёзды потратили не менее 100 тысяч рублей, но результат оставил желать лучшего.

Поводом стало видео, которое опубликовала Валерия в Instagram, где она показала, как её супруг убирается в доме. При этом внимание дизайнеров привлекли не забавные кадры, а интерьер жилья.