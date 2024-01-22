«Трус мой ненаглядный»: Джигурда вызвал Пригожина на бой Джигурда вызвал назвавшего его животным Пригожина на бой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Джигурда

Актер Никита Джигурда на пресс-конференции в Москве вызвал продюсера Иосифа Пригожина на ринг. Так артист отреагировал на заявление Пригожина, назвавшего его «животным» и сумасшедшим. Ранее Джигурда призвал депутатов проверить аудиозапись возможного разговора Пригожина с экс-сенатором и миллиардером Фархадом Ахмедовым.

По мнению Джигурды, во время диалога муж певицы Валерии «поносил президента» России и власть. Пригожин опроверг подлинность разговора, назвав запись результатом работы нейросети. Джигурда в это не поверил.

Он [Пригожин] забывает, что я еще по вертикали народный артист, оккультист, эзотерик, язычник, весит. Короче говоря, в суде я докажу, что тот ролик, в котором он говорил с олигархом, настоящий. Йося, трус мой ненаглядный, побоявшийся со мной на ринг выйти, может, сейчас на ринг со мной выйдешь. Я год ничего не делаю, даже зарядку, — заявил Джигурда.

До этого Пригожин предложил отдать Никиту Джигурду на обследование психиатрам после его призыва проверить разговор мужа Валерии с экс-сенатором и миллиардером Фархадом Ахмедовым. Пригожин считает, что актера не должны волновать частные разговоры третьих лиц.

Джигурда призывал депутатов проверить высказывания продюсера. «Я не верю Йосе Пригожину», — утверждает Джигурда. Он призвал депутата Виталия Милонова обратить на этот случай внимание.