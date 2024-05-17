ВСУ попали в «огненный ад» под Харьковом: новости СВО на вечер 17 мая

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины оказались в «огненном аду» в Волчанске Харьковской области, сообщает Telegram-канал «Русская Весна». Как отметили авторы канала, российские войска активно штурмовали город. Минобороны России пока не комментировало эту информацию.

По сведениям канала, ВСУ превратили город в настоящую крепость, однако они находятся в тяжелом положении. Канал утверждает, что российская армия атакует противника корректируемыми авиационными бомбами и реактивными снарядами.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к утру 17 мая, читайте в материале NEWS.ru.

В Сумской области объявили эвакуацию в ряде населенных пунктов

Власти Украины за три дня вывезли из приграничной зоны в Сумской области около тысячи человек, в ближайшее время эвакуируют еще порядка шести тысяч жителей, сообщил глава военной администрации региона Владимир Артюх. Он уточнил, что эвакуация проводится в селах Белополье и Ворожба. По его словам, территория для эвакуационных мероприятий будет расширяться, несмотря на несогласие ряда граждан покидать регион.

Бойцы ВСУ стремительно отступали и массово сдавались в плен во время штурма поселка Стрелечье военнослужащими Вооруженных сил России, рассказали мотострелки группировки «Север». До начала штурма разведчики проводили разведку местности, вскрывали все огневые точки противника, а также разминировали пути подхода, пояснил боец с позывным Балашов.

Боец с позывным Подвоз рассказал, что движение к населенному пункту бойцы армии РФ начали стремительным броском, к нему они подъехали на военной технике, после чего начали зачистку. По его словам, в зоне боестолкновений были минные участки, которые успешно разминировали. Он добавил, что в ходе операции в Харьковской области удалось пленить солдат противника.

Мотострелок с позывным Длинный пояснил, что продвижение к населенному пункту осуществлялось с разных направлений. По пути российским военным попадались мирные граждане, которым они оказывали помощь и эвакуировали в безопасные места.

Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Россию в ночь пытались атаковать свыше 100 дронов

Средства ПВО и Черноморский флот за прошедшую ночь уничтожили 102 украинских беспилотника и шесть безэкипажных катеров ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. 51 дрон перехватили над Крымом, 44 — в Краснодарском крае, шесть единиц нейтрализовали в Белгородской области и один над Курской областью. Морская авиация и патрульные катера Черноморского флота ликвидировали шесть безэкипажных катеров ВСУ.

Telegram-канал Mash сообщил, что украинская армия при помощи беспилотников нанесла удары по нефтебазе и морскому порту на территории Новороссийска. По информации канала, ВСУ также попытались атаковать Севастополь. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя массовую атаку ВСУ дронами, заявил, что украинские военные такими атаками хотят перегрузить ПВО. Он предположил, что налет более 100 БПЛА на территории Крыма и Кубани был попыткой ударить по российским НПЗ, аэродромам и другим военным объектам. По его словам, ВСУ «огрызаются как раненый зверь».

Он уточнил, что ВСУ также могли искать подходы к Крымскому мосту. По словам эксперта, сложилась напряженная ситуация, но Вооруженные силы России «сработали эталонно».

ВС России за неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов

Российская группировка «Север» в течение недели взяла под контроль 12 населенных пунктов в Харьковской области, сообщило Министерство обороны РФ. Среди них: Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетневка, Пыльная, Стрелечья. Как уточнили в ведомстве, бойцы армии России продолжают двигаться в глубину обороны противника.

За неделю российским войскам сдались в плен 63 военнослужащих ВСУ, из них 48 — в зоне ответственности группировки войск «Север». Российские ракетные войска и артиллерия в период с 11 по 17 мая поразили дивизион украинской системы ПВО Patriot, четыре вертолёта Ми-24, 40 беспилотных катеров и склады с оружием ВСУ.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВС России нанесли серию ударов по военным объектам в украинской Полтаве. По словам подпольщика, в городе прогремели четыре взрыва. Один взрыв зафиксировали близ аэропорта Полтава, расположенного в пригороде. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: МО РФ

Военэксперт заявил о предпосылках окружить Харьков

У Вооруженных сил России появляется возможность окружить Харьков, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец. Он подчеркнул, что угроза потери города, о которой говорил президент Украины, действительно существует.

Как уточнил Баранец, Генштаб РФ грамотно рассчитал ситуацию, чтобы развернуть наступление. По его словам, было учтено два важных момента: мобилизационная яма и необходимость создать санитарную зону вблизи российских территорий. Полковник отметил, что в ВСУ сейчас попадают люди, которых находят на улицах, в больницах и бизнес-центрах.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ вынужденно создает санитарную зону из-за обстрелов ВСУ Белгорода. По его словам, именно с этим связано наступление ВС России в Харьковской области.

Силы ПВО впервые сбили дрон ВСУ Jupiter H-3

Бойцы ВС России уничтожили в зоне спецоперации украинский дрон Jupiter H-3, сообщило Минобороны РФ. Беспилотник был сбит расчетом зенитно-ракетного комплекса «Бук-М1-2». Дрон уникален тем, что может преодолевать расстояния до 1000 км. Jupiter H-3 оснащен тепловизионной камерой, лазерным дальномером и 30-кратным зумом. Главное назначение аппарата — разведка.

Вооруженные силы Украины буквально ослепли перед наступлением ВС России в Харьковской области, рассказал командир подразделения дронов 125-й бригады с позывным Артист в беседе с Washington Post. По его словам, спутники Starlink, принадлежащие компании SpaceX, разом вышли из строя. Украинским военным приходилось ориентироваться по радио и телефонам, объяснил боец.

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