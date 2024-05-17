«Зверь огрызается»: военэксперт о вероятной цели налета 100 дронов ВСУ Военэксперт Дандыкин: ВСУ третий день пытаются перегрузить ПВО России

Фото: МО Украины

ВСУ третий день пытаются перегрузить системы противовоздушной обороны России, считает военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с NEWS.ru он предположил, что налет более 100 БПЛА на территории Крыма и Кубани был попыткой ударить по российским НПЗ, аэродромам и другим военным объектам. По его словам, ВСУ «огрызаются как раненый зверь».

Видите ли, раненый зверь огрызается, раненый зверь опаснее здорового. Предположу, что в Крыму и на Кубани ВСУ пытались ударить по российским НПЗ, аэродромам и прочим военным объектам. Проверяют нашу ПВО, какую нагрузку она выдержит. Скорее всего, ВС РФ максимально наращивают количество пусковых установок в южных регионах, — отметил эксперт.

Он уточнил, что ВСУ также могли искать подходы к Крымскому мосту. По словам эксперта, сложилась напряженная ситуация, но Вооруженные силы России «сработали эталонно». Как напомнил Дандыкин, массовых атак на российские территории ожидали 7 мая, когда проходила инаугурация президента России Владимира Путина, и 9 мая во время празднования Дня Победы.

Это то, что мы ждали 7 и 9 мая. Видимо, они копили ракеты ATACMS, Storm Shadow, морские дроны и БПЛА. Третий день идут попытки атаковать объекты в РФ. Зеленский готовится к грядущей конференции в Швейцарии, чтобы предстать в лучшем свете, якобы Украина еще что-то может, — добавил эксперт.

Минобороны РФ ранее сообщило, что средства российской ПВО и Черноморский флот за прошедшую ночь уничтожили 102 украинских беспилотника и шесть безэкипажных катеров Украины. Как уточнило ведомство, 51 дрон перехватили над Крымом, 44 — в Краснодарском крае, шесть единиц нейтрализовали в Белгородской области и один — над Курской областью.