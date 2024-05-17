Еще один регион Украины объявил эвакуацию населения Власти Сумской области намерены вывезти из региона еще шесть тысяч человек

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Власти Украины за три дня вывезли из приграничной зоны в Сумской области около тысячи человек, в ближайшее время эвакуируют еще порядка шести тысяч жителей, сообщил в эфире телемарафона глава военной администрации региона Владимир Артюх. Он уточнил, что эвакуация проводится в селах Белополье и Ворожба. По его словам, территория для эвакуационных мероприятий будет расширяться, несмотря на несогласие ряда граждан покидать регион.

Принято решение об эвакуации из 10-километровой зоны в населенных пунктах Белополье и Ворожба. За три дня плановой эвакуации было эвакуировано более тысячи человек, в том числе 200 детей, — сказал Артюх.

Ранее глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов информировал, что власти Украины вывезли почти 1,8 тысячи человек, проживавших в нескольких районах региона. По его данным, 1048 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 440 — из Харьковского, 12 — из Богодуховского. Еще 275 человек эвакуированы волонтерами, констатировал он.

Перед этим мэр украинского города Харькова Игорь Терехов признал, что у жителей началась настоящая паника. Градоначальник обратился к гражданам с призывом отказаться от эвакуации. Он также призвал людей не распространять панические настроения.