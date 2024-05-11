Названо число эвакуированных из Харьковской области мирных жителей На Украине из Харьковской области вывезли почти 1,8 тысяч человек

Фото: Laurel Chor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Украины вывезли почти 1,8 тысяч человек, проживавших в нескольких районах Харьковской области, сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов в своем Telegram-канале. Накануне сообщалось о боях на севере региона.

В настоящее время 1 048 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 440 из Харьковского, 12 из Богодуховского и 275 человек эвакуированы волонтерами. Всего эвакуировано 1 775 человек, — написал он.

До этого мэр украинского города Харькова Игорь Терехов признал, что у жителей началась настоящая паника, и обратился к ним с призывом отказаться от эвакуации. По его словам, эвакуация населения не планируется, поэтому он также призвал людей не распространять панические настроения.

Ранее сообщалось, что украинское командование намерено затопить Харьков, подорвав заминированную дамбу. Среди жилых домов в городе подразделения украинских войск размещают тяжелое вооружение, известно несколько случаев подрыва на установленных ВСУ минах. К подрыву в Харьковской области готовы дамбы Печенежского и Травянского водохранилищ. Это повлечет затопление обширных территорий вокруг города.

В то же время спецслужбы Украины охотятся на пытающихся связаться с Россией жителей Харьковской области, рассказал глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев. По его словам, люди боятся лишний раз попросить помощи из-за преследования.