Харьковчан предупредили о грядущих катастрофах в городе по вине ВСУ АиФ: украинское командование собирается утопить и взорвать Харьков

Командование украинскими войсками намерено утопить Харьков, подорвав заминированную дамбу, и взорвать его противотанковыми и противопехотными минами, написали обозреватели aif.ru. По их словам, среди жилых домов размещают тяжелое вооружение.

Размещение тяжелого вооружения в городской застройке и стягивание в город наемников и боевиков их карательных украинских частей, говорит о том, что Зеленский решил уничтожить город, — сообщил изданию военэксперт Александр Ивановский.

Авторы материала сообщили о нескольких случаев подрыва на установленных ВСУ минах. Кроме того, по данным издания, к подрыву в Харьковской области готовы дамбы Печенежского и Травянского водохранилищ. В статье говорится, что их взрыв повлечет затопление обширных территорий вокруг Харькова, будут смыты волной многие населенные пункты.