«Люди боятся»: Ганчев раскрыл, чем грозит харьковчанам любовь к России Ганчев: Киев разыскивает пытающихся связаться с РФ жителей Харьковской области

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спецслужбы Украины охотятся на пытающихся связаться с Россией жителей Харьковской области, рассказал РИА Новости глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, люди боятся лишний раз попросить помощи из-за преследования.

Люди хотели бы связаться, но для них сложным является тот процесс, что открыта охота со стороны спецслужб Украины на счет именно связи с нами, связи с российской стороной. То есть люди просто, я думаю, боятся, — отметил собеседник агентства.

По его словам, некоторым это все же удается: люди просят о помощи, например, в эвакуации, обращаются по поводу консультационных вопросов. Интересуются, когда будет освобождена территория и что их ждет, добавил Ганчев.

Ранее сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил NEWS.ru, что число выступающих за переговоры с Россией украинцев увеличится, потому что все больше жителей задаются вопросом, за что и ради кого они воюют. Чем дальше будут идти неудачные военные действия со стороны Украины, тем больше в стране будут знать правду о происходящем начиная с 2014 года, резюмировал он.

Согласно данным социального опроса группы «Рейтинг», идею переговоров с Россией поддержали 44% жителей Украины. За отказ от переговоров с Москвой и продолжение боевых действий в зоне спецоперации выступили 48% украинцев.