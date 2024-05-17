«Предпосылки для окружения»: полковник об успехах ВС России под Харьковом Полковник Баранец: у ВС России есть шанс окружить Харьков

Фото: МО РФ

У Вооруженных сил России появляется возможность окружить Харьков, заявил NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец. Он подчеркнул, что угроза потери города, о которой говорил президент Украины Владимир Зеленский, действительно существует.

Зеленский заявил об угрозе потери Харькова. Да, она есть. Судя по направлениям наступления наших войск, создаются предпосылки для окружения города и, естественно, дальнейшей очистки харьковской территории, примыкающей к Белгородской области. Нам нужно создать санитарную зону на глубину до 350 км, — пояснил военный эксперт.

Как уточнил Баранец, Генштаб РФ грамотно рассчитал ситуацию, чтобы развернуть наступление. По его словам, было учтено два важных момента: мобилизационная яма и необходимость создать санитарную зону вблизи российских территорий. Полковник отметил, что в ВСУ сейчас попадают люди, которых находят на улицах, в больницах и бизнес-центрах.

Сейчас на Украине проводится очередная мобилизация, которая идет крайне безуспешно. Людей нахватали на улицах, в больницах, парках, бизнес-центрах. Они плохо обучены, это слабый контингент, который толком стрелять не умеет. Наш Генштаб знал об этом и жал на педаль, чтобы воспользоваться ситуацией, — уточнил Баранец.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее заявил, что армия России расширяет влияние в Харьковской области и сейчас находится примерно в 20 км от центра региона. По его словам, успехи российских войск можно назвать существенными. Минобороны РФ официально данную информацию не комментировало.