Стало известно, насколько армия России приблизилась к Харькову Марочко: российские войска уже в 20 км от Харькова

Фото: МО РФ

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что армия России расширяет влияние в Харьковской области, сейчас она находится примерно в 20 км от Харькова. По его словам, которые приводит «Южная служба новостей», успехи российских войск на данном направлении можно назвать существенными. Минобороны РФ официально данную информацию не комментировало.

Если мы говорим о перспективах и вообще развитии ситуации на Харьковском направлении, то сразу хочу отметить положительную динамику наших войск. Более того, там реально существенные успехи, вне зависимости от того, что там заявляет украинская пропаганда, — сказал он.

Марочко напомнил, что ВС России смогли оттеснить ВСУ из ряда населенных пунктов на территории области. Этому, по его словам, помогли не только грамотные действия на поля боя, но и внутренние проблемы Украины, в частности, коррупция в высших эшелонах руководства страны. Он добавил, что украинские чиновники разворовали деньги, которые были выделены на укрепление линий обороны. Марочко также подчеркнул, что сами украинские военные жалуются на фортификационные сооружения, которые установлены не по военной науке.

Ранее Владимир Путин заявил, что у российской стороны нет планов по взятию Харькова. Глава государства уточнил, что операция ВС РФ на данном направлении стала ответом на обстрелы регионов страны со стороны ВСУ.