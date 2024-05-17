Mash раскрыл детали удара дронов ВСУ по Новороссийску Mash: ВСУ атаковали беспилотниками нефтебазу и морской порт в Новороссийске

Фото: МО Украины

Telegram-канал Mash сообщил, что украинская армия при помощи беспилотников нанесла удары по нефтебазе и морскому порту на территории Новороссийска. По информации канала, ВСУ также попытались атаковать Севастополь. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Как пишет канал, в регионе в ночь на 17 мая сработала воздушная тревога, спустя некоторое время после этого в некоторых районах города появились проблемы со светом. Mash со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева сообщил, что в регионе было уничтожено более 10 дронов противника, в ряде локаций после их падения зафиксированы пожары.

Канал отмечает, что параллельно с этим ВСУ попытались атаковать Севастополь. По данным Mash, после этого Киев задействовал два беспилотника для удара по НПЗ в Туапсе, однако результатов операция не принесла. Минобороны РФ данную информацию также не комментировало.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что Вооруженные силы Украины безуспешно пытались атаковать гражданские объекты на территории Новороссийска. По его информации, силами противовоздушной обороны было подавлено более 10 беспилотников, пострадавших, предварительно, нет.

Также стало известно о приостановке работы общественного транспорта в городе в связи с воздушной тревогой. Власти обратились к жителям с призывом сохранять спокойствие.