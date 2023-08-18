ВСУ несут массовые потери: новости СВО на вечер 18 августа Последние новости СВО на Украине

Фото: МО Украины

Портал ABC со ссылкой на неназванных американских наемников сообщил, что солдаты ВСУ шокированы колоссальными потерями среди личного состава. Они отмечают, что украинское командование отдает бездумные приказы, а российские войска оказывают организованное сопротивление.

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что подразделения Вооруженных сил Украины потеряли 169 солдат в ходе ожесточенных боев в районе Работино, которые развернулись минувшей ночью. В своем Telegram-канале он уточнил, что противник отчаянно пытается восстановить боеспособность.

Активность украинских войск на линии боевого соприкосновения Балицкий связал с приближающимся празднованием Дня независимости Украины. К 24 августа киевским властям необходимо оправдать финансирование и поставки вооружения, заключил он.

В Минобороны России немногим позже подтвердили эту информацию, отметив, что российские силы отразили две атаки.

Уточнялось, что ВСУ потеряли также две боевые машины пехоты, три автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку «Krab», американскую артиллерийскую систему М777, а также гаубицу L119 производства Великобритании.

На Херсонском направлении тем временем потери составили до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, также уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

The Washington Post, ссылаясь на информированные источники, написало, что американское разведывательное сообщество сомневается в том, что Вооруженные силы Украины способны добиться заявленной цели контрнаступления. Как предполагалось изначально, ВСУ должны были выйти к Мелитополю, перерезав сухопутный коридор в Крым, однако до сих пор не прорвали даже первую линию обороны российских войск. На этом фоне одни чиновники в США предлагают отказаться от дополнительной поддержки Киева, другие обвиняют администрацию в том, что она не отправила более мощное оружие раньше.

Фото: МО Украины

По данным журналистов, в первую неделю наступления Украина понесла серьезные потери, столкнувшись с хорошо подготовленной обороной России, несмотря на наличие западной техники. Дополнительные резервы тоже не помогли ВСУ прорвать оборону.

Правительство Соединенного Королевства заключило сразу три контракта на поставки Украине средств противовоздушной обороны, о чем свидетельствуют данные с официального сайта британского кабмина. На закупку вооружения Лондон выделил 90 млн фунтов (более $115 млн).

18 августа по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствовали онлайн-карты Министерства цифровой трансформации. По сведениям воздушных сил страны, она связана со взлетом российских МиГ-31К.

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что российские военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обезвредили украинский дрон-камикадзе. По его словам, взрывное устройство, которым был снабжен БПЛА, не успело сработать. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Telegram-канал Mash рассказал, что беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал вышку сотовой связи в населенном пункте Новые Юрковичи на юго-западе Брянской области. Как уточняется, у местных жителей уже наблюдаются проблемы с интернетом и связью. В Министерстве обороны России информацию об ударе БПЛА не комментировали.

Губернатор региона Александр Богомаз до этого сообщил, что украинские военные обстреляли село Петрова Гута Климовского района Брянской области. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, три жилых дома получили частичные разрушения.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» отмечал, что в поселках у Новой Риги после последних атак беспилотников устанавливают оборудование против БПЛА. Местные жители сообщили, что технику, похожую на средства радиоэлектронной борьбы, заметили на крышах. Минобороны не комментировало данную информацию.

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