Британия потратит $115 млн на закупку средств ПВО для Украины

Фото: MBDA

CORTEX Typhon

Правительство Соединенного Королевства заключило сразу три контракта на поставки Украине средств противовоздушной обороны, о чем свидетельствуют данные с официального сайта британского кабмина. На закупку вооружения Лондон выделил 90 млн фунтов (более $115 млн).

Три контракта на поставку средств противовоздушной обороны на Украину на сумму более 90 млн фунтов стерлингов были подписаны министерством обороны от имени Международного фонда для Украины, — сказано в пресс-релизе.

Как уточняется, один из контрактов был заключен с норвежской технологической группой Kongsberg Gruppen. Компания передаст Украине систему по противодействию беспилотникам CORTEX Typhon, получив за это 56 млн фунтов. Информации о двух других контрактах нет.

Ранее уже сообщалось, что правительство Риши Сунака планирует предложить Украине вооружение дальнего радиуса действия. В Лондоне полагают, что новое оружие поможет Киеву защитить объекты критической инфраструктуры. При этом журналисты The New York Times писали, что заметная часть обещанного Киеву оружия требует специальной подготовки. Как подчеркивает издание, обычно такие процессы растягиваются на несколько месяцев. Бывший генсек НАТО Генрих Браусс подчеркнул, что в настоящий момент идет настоящая «гонка со временем».