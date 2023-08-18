Стали известны масштабы потерь ВСУ в ночных боях за Работино Балицкий: ВСУ потеряли 169 солдат в ночных боях за Работино

Фото: МО Украины

Подразделения Вооруженных сил Украины потеряли 169 солдат в ходе ожесточенных боев в районе Работино, которые развернулись минувшей ночью, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. В своем Telegram-канале он уточнил, что противник отчаянно пытается восстановить боеспособность.

Только за эту ночь потери противника на Запорожском направлении составили 169 человек убитыми, полностью уничтожены два артиллерийских орудия, шесть бронемашин и 10 беспилотников, — написал Балицкий.

Активность украинских войск на линии боевого соприкосновения Балицкий связал с приближающимся празднованием Дня независимости Украины. К 24 августа киевским властям необходимо оправдать финансирование и поставки вооружения, заключил он.

Ранее председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уже сообщал о тяжелых боях в районе Работино. По его словам, на этом участке фронта противник постоянно пытается штурмовать позиции ВС РФ, причем зачастую без поддержки тяжелой бронетехники. Утром ВСУ также пошли в наступление, но вылазка провалилась — украинские войска были вынуждены отступить. Сам населенный пункт остается под контролем российской армии.