По всей территории Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.
По сведениям Воздушных сил страны, она связана со взлетом российских МиГ-31К.
Вся Украина — ракетная опасность! — указано в сообщении ведомства.
17 августа в стране также объявлялась тревога по всей Украине.
Ранее стало известно, что в Одесской области произошли взрывы. Жителям региона порекомендовали оставаться в убежищах. Взрывы также были слышны в Николаеве, Измаиле, Рени и других портовых городах.
Недавно в результате действий российских военнослужащих на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне специальной военной операции за сутки погибли около 845 бойцов украинской армии, а также были уничтожены 65 единиц техники и 25 беспилотников, сообщили в Минобороны. Всего были отражены 23 атаки украинских военных. Кроме этого, в Краматорске был уничтожен пункт управления системами РЭБ, а в населенном пункте Омельник Запорожской области — склад боеприпасов ВСУ.