Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По всей территории Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют онлайн-карты Министерства цифровой трансформации.

По сведениям Воздушных сил страны, она связана со взлетом российских МиГ-31К.

Вся Украина — ракетная опасность! — указано в сообщении ведомства.

17 августа в стране также объявлялась тревога по всей Украине.

Ранее стало известно, что в Одесской области произошли взрывы. Жителям региона порекомендовали оставаться в убежищах. Взрывы также были слышны в Николаеве, Измаиле, Рени и других портовых городах.

Недавно в результате действий российских военнослужащих на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне специальной военной операции за сутки погибли около 845 бойцов украинской армии, а также были уничтожены 65 единиц техники и 25 беспилотников, сообщили в Минобороны. Всего были отражены 23 атаки украинских военных. Кроме этого, в Краматорске был уничтожен пункт управления системами РЭБ, а в населенном пункте Омельник Запорожской области — склад боеприпасов ВСУ.