В Москве заметили установку оборудования против БПЛА «Осторожно, Москва»: в поселках у Новой Риги устанавливают оборудование против БПЛА

Фото: МО РФ

В поселках у Новой Риги после последних атак беспилотников устанавливают оборудование против БПЛА, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Местные жители сообщили, что технику, похожую на средства радиоэлектронной борьбы, заметили на крышах. Минобороны не комментировало данную информацию.

Раньше такого не было, согласия собственников на размещение не было, дом жилой, если это такие глушилки дронов, то куда они потом будут падать. Используется общее имущество дома, более того, не было разъяснительной работы или уведомлений, — говорят жители одного из домов, где заметили новые конструкции на крыше.

Минобороны России подтвердило, что Украина в очередной раз предприняла попытку террористической атаки на Москву с помощью беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел около 04:00 по московскому времени 18 августа. После воздействия сил противовоздушной обороны России беспилотник изменил траекторию и рухнул на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной в Москве. В результате атаки жертв и возгораний нет.

Предыдущая атака беспилотных летательных аппаратов на деловой центр «Москва-Сити» была 30 июля. Мэр Москвы Сергей Собянин в тот раз заявил, что в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра. Позднее в Минобороны РФ сообщили о пресечении попытки террористической атаки украинских БПЛА.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал России больше неопознанных дронов, краха и гражданских конфликтов. По его словам, боевые действия скоро окончательно переберутся на территорию РФ.