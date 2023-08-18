ВСУ разрушили жилые дома при обстреле Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли село Петрова Гута Брянской области

Фото: t.me/gubernator_46

Украинские военные обстреляли село Петрова Гута Климовского района Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, три жилых дома получили частичные разрушения.

ВСУ обстреляли село Петрова Гута Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела имеются частичные разрушения трех жилых домов. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал Богомаз.

Накануне Богомаз сообщил, что село Забрама Климовского района Брянской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ. В результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Были частично разрушены жилой дом и хозяйственная постройка.

До этого губернатор Брянской области сообщал об обстреле украинскими военными села Куршановичи. Пострадавших нет, повреждения получили пять жилых домов, здания школы и дома культуры.

Также Богомаз уведомлял об обстреле украинскими военными села Чаусы Погарского района. По его словам, в результате атаки погибли двое жителей региона. Кроме этого, повреждения получило имущество сельхозпредприятия.