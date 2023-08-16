Село в Брянской области попало под обстрел ВСУ Богомаз: ВСУ нанесли удар по селу Куршановичи Брянской области

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ВСУ нанесли удар по селу Куршановичи в Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, в результате атаки нет пострадавших.

ВСУ обстреляли село Куршановичи Климовского района. Пострадавших нет, — написал Богомаз.

Губернатор отметил, что при обстреле ВСУ получили повреждения пять жилых домов, здания школы и дома культуры. На месте работают оперативные службы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. В результате атаки двое жителей поселения получили осколочные ранения, их в срочном порядке госпитализировали. О разрушениях глава Белгородской области не рассказал.

13 августа в многоквартирный жилой дом в Белгороде врезался беспилотник. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, после взрыва со здания обвалилась часть плитки вентилируемого фасада на уровне с 7-го по 13-й этаж. Также у дома оказались выбиты окна и повреждены кондиционеры. Кроме того, повреждения получили 15 автомобилей, располагавшихся рядом с местом взрыва. ЧП произошло на улице Есенина, дом 9, корпус 1. Гладков пообещал, что власти помогут жильцам дома с восстановлением жилья.