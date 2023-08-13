Стали известны последствия мощного взрыва в Белгороде Гладков: в Белгороде в результате взрыва пострадал многоквартирный жилой дом

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Результат атаки беспилотника в Белгороде

Многоквартирный жилой дом получил повреждения в результате взрыва в Белгороде, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, также повреждены 15 автомобилей. Пострадавших среди населения нет.

По предварительной информации, в 17:43 на улице Есенина, дом 9, корпус 1, после взрыва произошло падение плиток вентилируемого фасада на уровне с 7-го по 13-й этаж. Самое главное — пострадавших нет. Пообщался с жителями поврежденных квартир: выбиты окна, повреждены кондиционеры, посечен фасад здания. Поквартирный обход продолжается, — рассказал губернатор.

Он отметил, что прибывшие на место происшествия специалисты устанавливают причины взрыва. По предварительной версии, в городе упал беспилотник. Гладков пообещал, что власти помогут с восстановлением жилья.

Ранее Telegram-канал Mash, ссылаясь на очевидца, сообщал, что перед взрывом над Белгородом пролетел крупный беспилотник самолетного типа. За несколько часов до этого пресс-служба Минобороны России сообщала, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар по Белгородской области при помощи БПЛА. По данным ведомства, дрон ликвидировали в небе средствами ПВО. Это произошло примерно в 13:30 мск.