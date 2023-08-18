Стало известно о последствиях нового налета дрона ВСУ в Брянской области Mash: беспилотник ВСУ атаковал вышку сотовой связи в Брянской области

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Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал вышку сотовой связи в населенном пункте Новые Юрковичи на юго-западе Брянской области, сообщает Telegram-канал Mash. Как уточняется, у местных жителей уже наблюдаются проблемы с интернетом и связью. В Министерстве обороны России информацию об ударе БПЛА не комментировали.

По информации канала, налет беспилотника был зафиксирован примерно в 11:00 мск. Аппарат сбросил два боеприпаса в районе приграничного поселка. Пострадавших в результате инцидента нет, пишет Mash.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что ВСУ обстреляли село Петрова Гута в Климовском районе. В результате атаки были частично разрушены три жилых дома. Накануне стало известно, что под огнем украинских артиллеристов оказалось село Забрама, где также пострадал жилой дом.

Кроме того, Вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар по территории Калужской области. В небе над регионом средствами противовоздушной обороны были уничтожены три беспилотника ВСУ. В Министерстве обороны РФ уточнили, что украинская сторона планировала атаковать объекты инфраструктуры.

При обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области пострадали два человека. Один из них скончался в больнице от полученных травм.