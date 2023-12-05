«Все вправе вернуться»: сенатор Клишас об иноагентах, ДЭГ и этноанклавах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В последние месяцы необходимость государственной идеологии стала серьезно обсуждаться на самом высоком государственном уровне. Эксперты утверждают, что интегрировать государственную идеологию в Конституцию РФ невозможно без кардинальных изменений в Основной закон, так как его 13-я статья запрещает подобные правки. Параллельно правительство и парламент работают над вопросом доступности онлайн-голосования во всех регионах России. Подробнее об этом и не только в интервью NEWS.ru рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Почему госидеологию нельзя внести в Конституцию

— Почему вы сочли нужным сразу же и решительно возразить главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, предложившему ввести статью о государственной идеологии в Конституцию? Может, необходимость такой поправки назрела? Разве появление единой идеологии не поможет сплотить общество?

— Поправить соответствующую статью нельзя, так как она находится в неизменяемой части Конституции. Стоит отметить, что основной закон страны вовсе не запрещает идеологию, а наоборот, поддерживает ее многообразие. В самом документе достаточно много положений, которые имеют идеологическую основу, поэтому я не думаю, что цитирование положения Конституции является оппонированием кому бы то ни было.

Я так понимаю, Александр Иванович говорит о необходимости в целом идеологической основы для жизни общества, государства. Это совершенно справедливо. Но в Конституции такой подход закреплен по результатам реформы 2020 года. Там четко поясняется, в каком контексте нужно воспринимать данное положение — поддерживается идеологическое многообразие, плюрализм, различные политические партии. А какую-то одну идеологию в качестве государственной принять невозможно. Но еще раз скажу: как таковую идеологию Конституция не отрицает.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Могут ли вернуться иноагенты

— Общественный активист Виталий Бородин недавно призвал запретить въезд в страну иноагентам. Ваши коллеги-сенаторы уже публично напомнили ему о том, что такой запрет противоречил бы Конституции. Как вы думаете, необходимо ли внести в какой-то документ пункт об условиях возвращения в страну тех, кто публично осуждает политику российского руководства? Может, конкретно для них всё же повысить налоги, ввести запрет на заработок денег в нашей стране?

— Я не слышал, что говорили коллеги-сенаторы. Есть положение Конституции, которое говорит, что граждане Российской Федерации вправе в любое время свободно покидать страну и возвращаться в нее. Это касается кого угодно — и иноагентов, и релокантов, как некоторые называют часть наших граждан. Поэтому здесь дискуссия бессмысленна.

Как избавиться от этнических анклавов

— Вы недавно заявили, что «этнические анклавы — это зло», поэтому законодатели тоже могут поучаствовать в решении этой проблемы. По-вашему мнению, такие анклавы уже возникают в наших мегаполисах или в предместьях? Разве нынешних законов не хватает, чтобы решить эти проблемы?

— Не хватает. Мы принимаем новые положения, недавно, к примеру, призвали запрещать въезд по фиктивным бракам. Нужно заниматься этим вопросом дальше, так как существует острая угроза возникновения таких анклавов, особенно в крупных городах. Их опасность заключается в том, что люди начинают жить там по законам своего сообщества — они позволяют устраивать некие собственные очаги какой-то субкультуры, в том числе и правовой. Это абсолютно неправильно, так как, независимо от того, откуда и с какими целями к нам приехали иностранные граждане, они должны жить по закону Российской Федерации. Этим, безусловно, должны заниматься и региональные власти, и МВД РФ.

Кто может баллотироваться в президенты РФ

— Вместе с главой комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым вы недавно внесли поправки в закон о выборах президента. Некоторые наблюдатели предлагают и дальше совершенствовать этот закон. Например, предлагают резкое повышение возраста тех, кто может баллотироваться — до 50 лет, чтобы лидером страны был максимально опытный человек. Что вы думаете по этому поводу?

— В положении Конституции, статья 81, часть 2 сказано, что президентом государства может быть гражданин, достигший 35 лет. Эта же статья содержит исчерпывающий перечень требований к кандидату на должность Президента. Если я правильно помню, помимо возраста, там есть ценз оседлости — 25 лет непрерывного проживания на территории РФ. Есть еще ряд требований, которые просто нужно выполнять.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Нужно ли электронное голосование регионам

— Вы в прежних интервью одобрительно отзывались по поводу дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Как вам кажется, следует ли максимально развивать такую форму при голосовании в новых российских регионах? Ведь ДЭГ не самая безопасная форма в условиях боевых действий.

— Да, безусловно. Для этого нужно иметь определённое качество связи, соответствующую инфраструктуру. Это касается не только новых регионов, но и всей территории РФ. Сейчас, к сожалению, мы можем проводить электронное голосование только в тех субъектах федерации, которые к этому технически готовы. С точки зрения законодательства, такую практику можно распространить на всю страну. Если посмотреть на другие регионы, где с качеством связи нет проблем, то гражданам этот опыт действительно нравится.

В последней избирательной кампании ДЭГ выбирали чуть меньше половины наших избирателей. Такие показатели свидетельствуют о том, что гражданам этот вид голосования удобен, они ему доверяют. Мы выступаем за то, чтобы распространить его на всю страну, но технически, к сожалению, пока к этому не готовы. Нужно работать над тем, чтобы с точки зрения качества связи регионы были выравнены. Правительство постепенно решает эту задачу, парламент это также поддерживает. Надеюсь, в недалёком будущем все регионы смогут обеспечить своим жителям возможность голосовать в дистанционном формате.

— Как вы считаете, через десятилетия ДЭГ сможет заменить другие формы голосования?

— В связи с тем, что граждане становятся все более заинтересованными в ДЭГ, полагаю, что значительно больше людей станут отдавать свои голоса онлайн. Я сам уже попробовал электронное голосование, несмотря на то что раньше предпочитал традиционную форму с использованием бюллетеня. Мои родители, насколько я знаю, в последний раз также голосовали онлайн, что свидетельствует о растущем доверии к этой форме.

Однако пока есть вопросы по поводу организации ДЭГ, включая процедуру подсчета голосов в рамках онлайн-системы и работу наблюдателей, мы должны сохранить возможность голосования через бюллетени, поскольку это привычно для многих людей. Пока у граждан остаются сомнения относительно комфортности или прозрачности онлайн-голосования, им следует предоставлять возможность проголосовать с использованием бюллетеней.

Нужно ли корректировать избирательное законодательство

— Как часто следует корректировать избирательное законодательство? Почему в нашей стране возникает необходимость довольно часто менять правила? Ведь известно, что поправки вносятся почти перед каждыми парламентскими выборами.

— Избирательное законодательство в нашей стране одно из самых стабильных. Базовое правило связано с организацией проведения выборов, с нарезкой избирательных округов, с требованиями к кандидатам. Мы каждый раз видим какие-то недостатки в организации проведения выборов, по итогам единого дня голосования, стремимся эти недочёты ликвидировать.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Даже если вы посмотрите на последние изменения в законодательстве, которые касаются президентских выборов, то они в большей степени соответствуют тем поправкам, которые вносились в закон «Об основных гарантиях избирательных прав». Они касаются работы наблюдателей, средств массовой информации, то есть решен ряд технических моментов, которые можно воспринимать либо как пробелы в законодательстве, либо как недостатки организации избирательного процесса. Поэтому эти изменения точечны, они базово ничего не меняют.

Что такое правила проведения выборов? Это в первую очередь требования к кандидатам, порядок формирования избирательных комиссий, правила агитации, требования к финансированию избирательных кампаний. Все это у нас не меняется уже на протяжении многих лет. Но когда возникают пробелы, их нужно устранять, потому что наша основная задача, когда мы меняем избирательное законодательство, состоит в том, чтобы люди доверяли этим процедурам, чтобы устранить все, что вызывает какие-то малейшие сомнения в достоверности выборов, в процедуре организации голосования. На это направлены поправки.

У нас, опять же, появляется электронное голосование. Это тоже требует дополнений в законы. А так, я могу сказать, что в России одно из самых стабильных законодательств, если сравнивать с постсоветскими или европейскими государствами.

Какие планы на юбилей Конституции РФ

— Как вы планируете отметить 30-летие Конституции 12 декабря?

— 30 лет Конституции — это значительная дата. Я уверен, что Совет Федерации несомненно отметит этот юбилей, тем более что 30 лет исполняется не только Конституции, но и Совету Федерации. По планам, пленарное заседание намечено на следующий день после этой важной даты.

Подчеркну, что костяк Конституции остается неизменным уже несколько десятилетий. Кстати, позиция президента Российской Федерации в ходе Конституционной реформы состояла в том, что наработки за последние 25 лет, особенно в области прав и свобод человека, должны быть сохранены. Президент также высоко оценивает роль Конституционного суда, который за более чем четверть века разработал множество толкований, прояснив содержание многих положений, касающихся прав и свобод. Поэтому важно сохранить все это. Это свидетельствует о стабильности текста Конституции, и я надеюсь, что мы продолжим поддерживать эту конституционную и политическую стабильность в государстве.

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