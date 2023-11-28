Клишас объяснил, почему возразил Бастрыкину насчет идеологии Клишас — для NEWS.ru: внесение идеологии в Конституцию России невозможно

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Андрей Клишас

Конституция России поддерживает идеологическое многообразие, поэтому принять одну идеологию в качестве государственной невозможно, заявил NEWS.ru глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Таким образом он объяснил свое несогласие с предложением главы СК РФ Александра Бастрыкина внести государственную идеологию в основной закон страны.

Клишас объяснил, что ввести государственную идеологию в Конституцию РФ нельзя, так как соответствующая статья находится в ее неизменяемой части. При этом он подчеркивает, что основной закон страны не запрещает идеологию, а поддерживает идеологическое многообразие. Комментируя предложение Бастрыкина, Клишас заявил, что глава СК в первую очередь говорит о необходимости идеологической основы для жизни общества. Сенатор назвал такой подход справедливым и напомнил, что он уже закреплен в Конституции.

В ходе конституционной реформы 2020 года многие вопросы, по которым вообще-то есть консенсус, получили закрепление в тексте Основного закона. Что Конституция говорит о запрете государственной идеологии? Там четко поясняется, в каком контексте нужно воспринимать данное положение. Поддерживается идеологическое многообразие, плюрализм, наличие различных политических партий. Именно в этом плане невозможно принять какую-то одну идеологию в качестве государственной. Как таковую идеологию Конституция не отрицает, — подытожил он.

Один из авторов российской Конституции Сергей Шахрай ранее раскритиковал предложение Бастрыкина закрепить в документе государственную идеологию. По его мнению, подобные пункты не являются предметом конституционного права. Шахрай подчеркивает, что за национальную идею должны бороться правительство, депутаты и гражданское общество.