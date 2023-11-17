«Богомерзкое»: Милонов об идее признать ЛГБТ-движение экстремистским Милонов: ЛГБТ-движение стало угрозой государственному строю России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Международное ЛГБТ-движение стало угрозой государственному строю России, рассказал NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Парламентарий отметил, что идеология «богомерзкой» организации противоречит Конституции РФ, где семья определяется как союз мужчины и женщины.

ЛГБТ-движение надо признавать экстремистским и запрещать. Мало того что оно — богомерзкое явление, их идеология отрицает конституционные основы российского государственного строя, так как в Конституции РФ заложен принцип уважения семьи, что семья — это союз мужчины и женщины. А ЛГБТ-движение требует радикального изменения строя, радикального признания иных форм семьи, — добавил Милонов.

По словам парламентария, ЛГБТ-движение опасно именно из-за своей радикальной идеологии, а не из-за ориентации сторонников.

Ранее, 17 ноября, Министерство юстиции РФ направило в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией, сообщается на сайте ведомства. При этом ведомство будет настаивать на запрете движения в России. В ведомстве выявили в деятельности движения признаки и проявления экстремистской направленности. В частности, ЛГБТ-движение, по мнению Минюста, провоцирует социальную и религиозную рознь.