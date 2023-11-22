Бастрыкин предложил прописать в Конституции государственную идеологию Бастрыкин: работа над Конституцией России должна быть продолжена

Фото: Пресс-служба Следственного комитета РФ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал продолжить работу над Конституцией России, передает его слова РИА Новости с пленарного заседания конференции «Державинские чтения» на тему «Истоки российского конституционализма как основа стабильности демократического общества: к 30-летнему юбилею принятия Конституции РФ». По его словам, в ней необходимо прописать государственную идеологию.

Я думаю, что работа над нашей Конституцией должна быть продолжена. Конечно, это должна быть неспешная работа. <...> И закрепить государственную идеологию в Конституции. Просто отмахнуться, что не может быть никакой идеологии государственной, не получится, — сказал Бастрыкин.

Ранее Министерство юстиции РФ направило в суд иск о признании международного общественного движения ЛГБТ экстремистской организацией. При этом ведомство будет настаивать на запрете движения в России. В министерстве увидели в деятельности движения признаки экстремистской направленности. В частности, ЛГБТ-движение, по мнению Минюста, возбуждает социальную и религиозную рознь.

Как сообщил зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов, ЛГБТ-движение стало угрозой государственному строю России. Парламентарий отметил, что идеология «богомерзкой» организации противоречит Конституции РФ, где семья определяется как союз мужчины и женщины.