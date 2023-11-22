Глава СК хочет изменить Конституцию ради идеологии: что предложил Бастрыкин Глава СК Бастрыкин предложил прописать идеологию в Конституции РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил сформулировать национальную идеологию и закрепить ее в Конституции. В чем суть инициативы главы СКР и как на нее отреагировали в Госдуме, Кремле и Совфеде?

Что предложил Бастрыкин

С предложением глава СК выступил на 17-й Международной научно-практической конференции «Державинские чтения».

«Не может быть общество без идеологии, это элементарные понятия государства и права. Сейчас проходит специальная военная операция, и одна из целей СВО — денацификация Украины, то есть уничтожение идеологии фашизма. Одна из задач СВО сегодня решается, поэтому я предлагаю серьезно подумать над этим. С учетом нашего исторического общества, с учетом современных реалий, в которых мы живем, думая о перспективах развития нашего общества, необходимо все-таки сформулировать идеологию нашего общества, наших целей и закрепить ее в Конституции РФ», — заявил он.

Согласно предложению Бастрыкина, в новой редакции Конституции также необходимо закрепить, что национальное право не должно уступать международному.

Как отреагировали на предложение Бастрыкина в Кремле

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявление Бастрыкина о закреплении в Конституции государственной идеологии является лишь мнением очень авторитетного человека.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

Как отметил Песков, в Кремле нет позиции по поводу слов Бастрыкина.

«Какой-то позиции нет. Это заявление, безусловно, — мнение очень авторитетного человека. Но какой-то специальной позиции нет. Вы знаете, что у президента не было никаких заявлений, никаких решений на этот счет», — констатировал Песков.

Что заявили в Госдуме

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в комментарии NEWS.ru подчеркнул, что Конституция должна соответствовать текущим реалиям.

«Конституция — не религиозная догма, а живой документ, который должен соответствовать современным реалиям. Работу над ней по рекомендациям президента мы начали еще в 2020-м, когда внесли в текст некоторые редакторские правки, уже предполагавшие основы российской государственности. Там и место русского языка, и роль семьи как ячейки общества», — заявил он.

Журавлев считает, что работу в этом направлении необходимо продолжать.

«Конечно, нужно продолжить реформирование и непременно внести статьи, которые зафиксировали бы дальнейшее развитие страны по пути патриотизма. Россия наелась либеральной идеологии до такой степени, что ей плохо стало, поэтому возвращаться к ней не имеет никакого смысла», — выразил уверенность первый зампред комитета ГД по обороне.

Как отреагировали в Совфеде

Сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в беседе с корреспондентом NEWS.ru поддержал предложение Бастрыкина о внесении идеологии в Конституцию России.

Фото: council.gov.ru Сергей Цеков

«Я положительно отношусь к необходимости внесения в Конституцию Российской Федерации более четких принципов государственной идеологии. Несмотря на то, что работу над этим документом начали пару лет назад, нужно продолжить ее реформирование. Государственная идеология России — это патриотизм и консервативные ценности в первую очередь. Стоит внести статьи, которые позволили бы нашей стране продолжать работать в этом направлении. Я эту инициативу поддерживаю», — заявил сенатор.

Сенатор Андрей Клишас напомнил содержание статьи 13 Основного закона, в которой указывается, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной. Клишас указал, что данное положение направлено на поддержание политического многообразия, а не на запрет идеологии как таковой.

Сенатор отметил, что многие положения Конституции уже содержат идеологические основы. По его словам, к таковым относятся статьи, в которых Россия признается светским, социальным государством, права и свободы человека названы высшей ценностью и так далее.

Сенатор добавил, что Конституция в редакции 2020 года соответствует современным запросам общества и граждан России. Он подчеркнул, что она является «живым документом», а не памятником и может быть изменена при наличии общественного запроса.

«Дискуссию о Конституции и содержании ее положений считаю полезной, пробуждающей интерес наших граждан и общественных институтов к Основному закону российского государства», — отметил Клишас.

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