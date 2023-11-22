Сенатор Цеков поддержал внесение идеологии в Конституцию России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Конституцию Российской Федерации необходимо внести принципы государственной идеологии, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его словам, нужно продолжить реформу этого документа. В первую очередь стоит внести статьи, которые бы затрагивали темы патриотизма и консервативных ценностей, добавил сенатор.

Я положительно отношусь к необходимости внесения в Конституцию Российской Федерации более четких принципов государственной идеологии. Несмотря на то, что работу над этим документов начали пару лет назад, нужно продолжить ее реформирование. Государственная идеология России — это патриотизм и консервативные ценности в первую очередь. Стоит внести статьи, которые позволили бы нашей стране продолжать работать в этом направлении. Я эту инициативу поддерживаю, — подчеркнул Цеков.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев рассказал, что Россия «наелась» либеральной идеологии, поэтому конституционную реформу необходимо продолжать. Парламентарий отметил, что в основной документ стоит внести статьи, закрепляющие «дальнейшее развитие страны по пути патриотизма». По его словам, конституция — «не религиозная догма, а живой документ, который должен соответствовать современным реалиям».

До этого глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал продолжить работу над Конституцией России. По его словам, в ней необходимо прописать государственную идеологию, «отмахнуться» от которой уже не получится.