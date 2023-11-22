«Наелись»: в Госдуме призвали убрать либерализм из Конституции России Депутат Журавлев: Россия «наелась» либерализма, ей нужна идеология в Конституции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Журавлев

Россия «наелась» либеральной идеологии, поэтому конституционную реформу необходимо продолжать, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Парламентарий отметил, что в основной документ стоит внести статьи, закрепляющие «дальнейшее развитие страны по пути патриотизма». По его словам, Конституция — «не религиозная догма, а живой документ, который должен соответствовать современным реалиям».

Работу над Конституцией начали еще в 2020-м. Там и место русского языка, и роль семьи как ячейки общества, все закреплено. Конечно, нужно продолжить реформирование, и непременно внести статьи, которые зафиксировали бы дальнейшее развитие страны по пути патриотизма. Россия наелась либеральной идеологии до такой степени, что ей плохо стало, поэтому возвращаться к ней не имеет никакого смысла, — подчеркнул Журавлев.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал продолжить работу над Конституцией России, заявив об этом на пленарном заседания конференции «Державинские чтения» на тему «Истоки российского конституционализма как основа стабильности демократического общества: к 30-летнему юбилею принятия Конституции РФ». По его словам, в Конституции необходимо прописать государственную идеологию, «отмахнуться» от которой уже не получится.