Клишас поспорил с Бастрыкиным о внесении госидеологии в Конституцию Клишас напомнил о конституционном запрете на государственную идеологию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Клишас

Сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале ответил на предложение главы СКР Александра Бастрыкина прописать государственную идеологию в Конституции России. Он напомнил содержание статьи 13 Основного закона, в которой указывается, что никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной.

Клишас указал, что данное положение направлено на поддержание политического многообразия, а не на запрет идеологии как таковой. Сенатор также отметил, что многие положения Конституции уже содержат идеологические основы. По его словам, к таковым относятся статьи, в которых Россия признается светским, социальным государством, права и свободы человека названы высшей ценностью и так далее.

Сенатор добавил, что Конституция в редакции 2020 года соответствует современным запросам общества и граждан России. Он также подчеркнул, что она является «живым документом», а не памятником и может быть изменена при наличии общественного запроса.

Дискуссию о Конституции и содержании ее положений считаю полезной, пробуждающей интерес наших граждан и общественных институтов к основному закону российского государства, — отметил Клишас.

Идею закрепить в Конституции государственную идеологию Бастрыкин высказал в ходе пленарного заседания конференции «Державинские чтения» на тему «Истоки российского конституционализма как основа стабильности демократического общества: к 30-летнему юбилею принятия Конституции РФ». По его словам, невозможно «просто отмахнуться» от необходимости государственной идеологии.