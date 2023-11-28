В России хотят запретить водить машину: кому грозит, как избежать ТАСС: мигрантам в России могут запретить водить машины и получать права

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МВД России намерено ввести ограничения на право управления автомобилем для определенной группы лиц. Кому это грозит?

Кому хотят запретить водить авто

МВД намерено ввести режим контролируемого пребывания на территории РФ для нелегальных мигрантов. Им грозит ряд запретов и ограничений в России.

Как уточняется, нелегалам могут запретить, в частности, водить транспортные средства.

Что еще хотят запретить мигрантам

Согласно документу, контролируемое пребывание — это правовой режим, который будет действовать по отношению к иностранным гражданам, находящимся в России без законных оснований. Это также касается лиц, предоставивших заведомо недостоверные сведения или документы при постановке на миграционный учет.

В случае принятия законопроекта нелегальным мигрантам будет запрещено регистрировать юридические лица и индивидуальных предпринимателей, покупать или продавать недвижимость и транспортные средства, а также ставить недвижимость на государственный кадастровый учет.

Помимо запрета на право управления автотранспортом, мигрантам могут отказать в допуске к экзаменам на права и замене водительских прав. Также контролируемым лицам запретят открывать банковские счета, переводить деньги и заключать браки.

Избежать запрета, если законопроект все же примут, можно при полном соблюдении миграционного законодательства.

На каком основании мигрантов будут включать в список контролируемых лиц

Законопроект предусматривает, что иностранный гражданин считается находящимся в режиме контролируемого пребывания со дня внесения данных о нем в соответствующий реестр. Поводом для таких мер могут стать истечение срока временного пребывания на территории России, разрешения на временное проживание в РФ и вида на жительство в стране.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мигрантов будут вносить в реестр в случае незаконного пересечения границы, аннулирования визы, статуса беженца или временного убежища, а также гражданства.

Какие права будут у нелегальных мигрантов

Как следует из проекта закона, лица, на которых распространяется режим контролируемого пребывания, имеют ряд прав и обязанностей. Такие мигранты смогут запрашивать основания применения в отношении них соответствующего правового режима и обжаловать действия или бездействие должностных лиц, осуществляющих контроль в рамках контролируемого пребывания.

В то же время контролируемые лица обязаны оповещать о своем местонахождении, смене места пребывания без разрешения сотрудника МВД, дате, месте и маршруте планируемого самостоятельного выезда из России. При нарушении этих правил мигрантов могут депортировать из страны или поместить в специальное учреждение.

Как отреагировали на инициативу МВД в Госдуме

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что нелегальных мигрантов в России необходимо выводить в правовое поле при помощи ряда ограничительных мер.

«Если человек находится на территории России нелегально, он не должен пользоваться определенными социальными привилегиями. Если хочет быть полноценной ячейкой общества, хоть и временного характера, нужно требовать выполнения всех нормативным регламентированных действий, которые обозначены для лиц из других государств», — заявил парламентарий в беседе с изданием Lenta.ru.

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