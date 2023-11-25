Названа главная ценность для мигрантов РАН: семью и детей назвали главной ценностью 57% мигрантов из Центральной Азии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Крепкая семья и хорошие дети являются основной ценностью для мигрантов из Центральной Азии, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом демографических исследований РАН. Число жителей Москвы и Подмосковья, назвавших эту же цель в числе важнейших, оказалось почти в два раза ниже, передает РБК.

По данным исследования, семья и дети — главная ценность для 57% мигрантов. Доля жителей Москвы и области, назвавших эту же цель основной в жизни, составила 25%.

Взаимная любовь и уважение — главное в семейных отношениях, считают обе группы опрошенных. Но в сохранении верности партнеру приоритеты у москвичей и приезжих разошлись. Так, для мигрантов верность занимает третье место в иерархии семейных ценностей. У москвичей же верность делит четвертое-пятое места с взаимным удовлетворением от сексуальной жизни.

Приоритетом в жизни для москвичей является карьерная реализация, как показал опрос. Интересная работа, позволяющая проявить свои способности и таланты, важна для 42% жителей Москвы и Подмосковья. Среди мигрантов из Центральной Азии так же ответили 30,7% респондентов.

Расхождения возникли в оценке такой ценности, как уважение со стороны окружающих. Это назвали ценностью 35% приезжих и только 9% жителей Москвы. Кроме того, «жить по правде, совести, справедливости» оказалось важно для 27% мигрантов, в то время как среди москвичей это приоритетно для 15% респондентов, судя по результатам опроса.

В августе большинство россиян назвали главными традиционными ценностями семью и веру, согласно результатам исследования, проведенного группой Russian Field. Второе место в рейтинге традиционных ценностей заняли патриотизм и любовь к родине, третье — религиозные ценности и уважение к старшим.