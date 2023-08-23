Семья и вера оказались самыми главными традиционными ценностями россиян Почти 45% россиян назвали семью главной традиционной ценностью

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Россияне считают семьи, веру и патриотизм главными традиционными ценностями, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на результаты исследования, проведенного группой Russian Field. По словам аналитиков, семья лидирует в этом списке с большим отрывом. За нее как за главную традиционную ценность проголосовали 43% россиян.

Авторы исследования отмечают, что патриотизм и любовь к родине заняли второе место в рейтинге традиционных ценностей. За них проголосовали 18% респондентов. Третье место занимают религиозные ценности и уважение к старшим (8%), а четвертое — дети (7%). Замыкают пятерку главных ценностей дружба, свобода и справедливость (по 2%).

Исследование проводилось в период с 8 по 14 августа методом телефонного опроса, участие в нем приняли 1600 респондентов, погрешность составляет не более 2,45%. Отмечается, что вопрос, который задавали аналитики, был открытым, поэтому опрошенные могли давать любой вариант ответа.

Как сообщалось ранее, Министерство юстиции России планирует подготовить поправки, заключения и отзывы на изменения в Семейный кодекс РФ. В министерстве считают такое решение актуальным для укрепления и защиты традиционных ценностей.