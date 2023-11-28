Нелегальным мигрантам в РФ запретят водить машину и переводить деньги

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Нелегальным мигрантам в России могут запретить водить машину, переводить деньги за рубеж и заключать брак, сообщает ТАСС. Законопроект о контролируемом пребывании подготовило МВД. Он предлагает для данной категории иностранцев несколько запретов и ограничений.

Также нелегальным мигрантам предлагается запретить регистрироваться, как юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, приобретать недвижимое имущество и транспорт, ставить имущество на кадастровый учет или регистрацию. Вместе с этим их могут не допустить к сдаче экзамена на получение или замену водительского удостоверения.

Ранее в Магаданской области трудовым мигрантам запретили работать в такси и общественном транспорте. Мера рассчитана на 2024 год. Уволить иностранцев, уже работающих в местных транспортных компаниях, предписано в трехмесячный срок.

Перед этим работать в сфере пассажирских перевозок мигрантам запретили и в Тульской области. Также они не смогут осуществлять деятельность в торговле и общепите. Мера начнет действовать с 2024 года по указу губернатора региона Алексея Дюмина.

В начале ноября Министерство образования и науки предложило понизить цену экзаменов для мигрантов до 1000 рублей. Это коснется и тестирования по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства. Все они необходимы для получения разрешения на временное проживание или работу.