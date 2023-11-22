Путин утвердил новые положения о рассмотрении вопросов гражданства РФ

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Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о новых положениях рассмотрения вопросов гражданства России, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Также утверждены обновленные положения о принесении присяги при вступлении в российское гражданство.

В частности, документ сохраняет в ведении президента РФ только прием в гражданство в исключительном порядке, остальные вопросы принятия переходят в ведение МВД и МИД России. При этом указ расширяет полномочия главы государства по определению категорий лиц, которые могут претендовать на упрощенное приобретение гражданства. Также вместо отмены решений о приеме в гражданство вводится институт прекращения гражданства.

Кроме того, закон расширяет список оснований, по которым гражданство РФ может быть прекращено. Теперь в перечень включены ряд тяжких преступлений против страны, включая серьезные нарушения закона в сфере оборота наркотических и психотропных веществ.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев заявил, что ускоренный процесс раздачи российского гражданства выходцам из Средней Азии и Закавказья необходимо приостановить. Он предложил ввести трехлетний мораторий на выдачу мигрантам российского гражданства и напомнил, что практически каждый день появляются новости о раскрытии нелегальных схем его получения.