«Инвалиды и мигранты»: Симоньян рассказала, во что превратилась Украина Симоньян: конфликт с Россией превратил Украину в страну инвалидов и мигрантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Конфликт и срыв переговоров между Москвой и Киевом превратил Украину в «страну инвалидов и эмигрантов», заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1». По ее словам, государство сейчас существует «с переломанным хребтом», потеряв «моральный дух нации».

И получается, все это время мы здесь все были правы. Путин говорил правду, и получается, можно было избежать сотен тысяч жертв, и можно было не превращать Украину в страну инвалидов и эмигрантов, в которую она превратилась сейчас. В страну с переломанным хребтом — и экономической, и политической, и социальной жизни, и главное — морального духа нации, — отметила она.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Украина не сможет продержаться в конфликте с Россией дольше трех месяцев, противостояние может закончиться уже в январе — феврале. По его словам, власти США будут до последнего отрицать проигрыш Киева. Эксперт добавил, что американские элиты убеждены в своей «святой миссии», суть которой строится в подавлении России и Китая. Они никогда не смягчат свою позицию и будут стоять на своем, констатировал Джонсон.

До этого бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что будущее Украины незавидно, поскольку президент Украины Владимир Зеленский постоянно совершает ошибки. Как результат — западные союзники будут постепенно сокращать объемы помощи. Политик предположил, что Зеленского уже предупредили, что денег больше не будет из-за отсутствия успехов на фронте. С этим согласился политолог Дмитрий Леви, который уверен, что поддержка Украины со стороны США в 2024 году сильно сократится.