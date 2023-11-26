«Облить бензином и поджечь»: в США озвучили незавидное будущее Украины Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украина не сможет противостоять России дольше февраля

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Украина не сможет продержаться в конфликте с Россией дольше трех месяцев, противостояние может закончиться уже в январе — феврале, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, власти США будут до последнего отрицать проигрыш Киева.

Даже если посадить их голыми на кол в пустыне, облить бензином и поджечь, они все равно скажут, что огня нет, и им не жарко, — пояснил аналитик.

Эксперт добавил, что американские элиты убеждены в своей «святой миссии», суть которой строится в подавлении России и Китая. Они никогда не смягчат свою позицию, констатировал Джонсон.

Ранее руководитель офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Россия поплатится за удары по территории Украины. По его словам, Киев будет становиться сильнее и придет время, когда он ответит Москве.

Ранее капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от переговоров с Россией из-за позиции стран Запада и националистов. По его мнению, из-за этого украинский народ оказался в большей степени вовлечен в «заведомо проигранную войну». Такой же точки зрения придерживается журналист Моника Шоуолтер, которая заявила, что на Украине осознают, что проиграют в противостоянии с Россией. По ее словам, именно из-за этого чиновники в Киеве воруют деньги, направленные странами Запада в качестве помощи.